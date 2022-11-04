受連日降雨影響，新北市新店區錦秀、碧瑤山莊日前被發現擋土牆監測數值達警戒值，進行緊急搶災工程，新北市工務局今舉辦說明會，與2社區住民溝通。（工務局提供）

受連日降雨影響，新北市新店區錦秀、碧瑤山莊日前被發現擋土牆監測數值達警戒值，進行緊急搶災工程，新北市工務局今舉辦說明會，與2社區住民溝通，由於社區擋土牆多處龜裂、側溝溝底被挖空，基於公共安全考量，市府將持續進場搶災，後續也將請專業技師向社區提供修復建議，並請水土保持義務人善盡維管責任。

工務局指出，市府上月21日主動發現新店區錦秀路錦秀山莊和碧瑤山莊擋土牆達警戒值，立即進行搶災工程，完成平台裂縫填補、導水作業，經過新北市土木技師等公會勘災發現，社區內有多處擋土牆龜裂，還有溝底遭掏空的狀況，因此市府將持續搶災，避免損害加劇。

工務局長詹榮鋒說，市府多次邀請新北市土木技師公會，派員到現場會勘，為了避免天候或地震，導致損害範圍擴大，局處已請設計顧問公司、開口合約廠商，提出擋土牆緊急搶災措施及經費概估，並依照顧問公司提出的計畫，進行必要搶災作業。

另外，依據專業技師建議，社區土牆上方平台處也已移除大樹，減輕載重，降低擋土牆承載壓力，並在社區範圍道路、側溝檢視有無破損，後續將進行修復。

工務局強調，錦秀路山坡地社區是私人產權，政府基於保護人民生命財產的義務，在災害發生時，派員了解狀況，並採取相關緊急措施，後續維管責任仍應由土地所有權人履行，市府也會協助社區，辦理區分所有權人會議，討論擋土牆修繕事宜，並請新北市土木技師等公會，提出恢復和補強建議，並擬定中長期自主維護計畫。