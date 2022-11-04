「這場比賽就是讓大家知道，我們已經跟去年不一樣了！」台南台鋼獵鷹總教練劉孟竹在上周日開幕戰1分飲恨敗給新北中信特攻賽後講出這段話，雖然首戰結果不如意，但獵鷹仍拼搏到最後一刻，就像劉孟竹所說的「我們完全不一樣了」，更期待全新陣容的獵鷹下周六(11月12日)回到台南主場，能夠帶給球迷更多不同以往的驚奇。

前役賽後休息室球員一一點出各自的問題，並互相激勵，副隊長胡凱翔信心喊話：「經過這場讓中信知道我們其實不好打，下一次回到主場再跟他們碰面，再把他們贏回來！」而首次披上台鋼獵鷹戰袍的新洋將布朗則說：「我們要樹立更高的目標，我們不是去年的台鋼獵鷹，要有新的更高標準，我們要繼續前進，下一場會更好。」

而備受期待的新秀谷毛唯嘉順利完賽個人職業生涯處女秀，從板凳出發，他透露開打前幾天內心很興奮，甚至會幻想比賽的情境畫面，但上了場專注在比賽中情緒也變得平穩很多。

下周則是谷毛唯嘉回到台南主場的處女秀，他表示非常期待，這周獵鷹休兵免戰，球隊做了調整與修正，希望自己能保持平常心面對開幕2連戰，「得知家人下周開幕戰要遠從花蓮到台南看比賽，很感謝他們願意舟車勞頓到場支持我，一定會拿出百分之百的拼勁，拿下勝利以示對他們的感謝。」