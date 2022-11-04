小甜甜今出席《幸福宅一起》開鏡記者會。（羅永銘攝）

由「藝起發光協會」製作全新家庭劇《幸福宅一起》，4日舉行開鏡記者會，所有演員，包含括白家綺、吳東諺、張可昀（小甜甜）、吳皓昇、廖家儀等人皆出席。小甜甜生完小孩後身體有恙，罹患3種疾病，包含多囊性卵巢、甲狀腺低下和雄性激素過高，心酸透露每天至少吃20顆藥，且連醫生也不確定能不能治癒。

她透露現在就算不吃不喝也會胖，已經不敢再量體重，但她很感謝老公不嫌棄，叮嚀她吃藥、回診時間。她原本就有生2胎計畫，但因現在身體狀況只能停擺，坦言打擊很大，但婦產科醫生也鼓勵她：「至少有找出原因。」且子宮狀況仍很好，未來還是有機會，對她喊話：「不要放棄。」雖然許多酸民不了解狀況留言攻擊她的身材，但也有許多有同樣狀況的網友給她鼓勵，讓她覺得很窩心。

她和謝忻友情疑似生變，她透露2人在8點檔雖然故事線不同，但在化妝室遇到還是會開玩笑，不會尷尬，「我就問愛模仿孔劉、李敏鎬的梁赫群到底收到存證信函了沒，她就搭腔要幫我轉達，我們還要一起寫信到韓國，讓韓國公司告梁赫群。」只是2人私下真的比較少互動，小甜甜坦言因為當媽後生活圈真的不一樣，她認為不用每天膩在一起，只要互相關心彼此，知道彼此相挺就夠了。

而隨著羅志祥復出，小甜甜的好閨密愷樂動向也引人關注，小甜甜說已經1年多沒和她聯絡，她也還沒看過女兒「米苔目」，不知道她的近況。會支持她復出？小甜甜：「會支持她做想做的事情，她有自己的人生規劃。」

小甜甜透露《幸福宅一起》的角色為她量身打造，跟她本身一樣從小就是被霸凌的胖子，但心中還是有個白馬王子，如今她覓得「天菜」老公，還生了可愛女兒「米苔目」，希望角色經歷可以鼓勵有類似狀況的女孩。