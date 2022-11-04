李國毅化身《聖筊》中女主角孫可芳的帥氣青梅竹馬。（金馬影展提供）

公視與遠傳friDay影音共同打造全新微科幻影集《你的婚姻不是你的婚姻》，單元之一《聖筊》昨晚在金馬影展世界首映，滿場觀眾笑到流淚、掌聲不斷，口碑爆棚榮登觀眾票選排行榜第一名。導演徐漢強帶領編劇陳虹任、演員劉冠廷、李國毅、黃迪揚出席映後，在片中飾演青梅竹馬的李國毅以觀眾角度首次觀影，不只過程中被療癒到，更從中得到了放鬆和思考，並直呼：「看完想快點回家抱抱家人！」

許多人一討論到婚姻議題，就會過於沈重面對，導演徐漢強特別感謝公視：「《聖筊》」和其他婚姻系列調性不太一樣，謝謝公視願意讓我和編劇可以任性地嘗試。」一直想寫愛情喜劇題材的編劇陳虹任，除了希望《聖筊》能減少大家對婚姻的恐懼，更開玩笑表示希望自己寫完會想結婚。看到劇本和主創團隊後就立即決定出演的劉冠廷，被問到說：「當孫可芳的男朋友比較難還是當《聖筊》的男主角比較難？」劉冠廷開玩笑的大嘆一聲「唉」，意外笑翻全場！他也隨即解釋：「她（孫可芳）比較難！她當我的對手演員跟女朋友都比較難！」

劉冠廷映後也透露：「其實我跟可芳在家裡不會聊這個劇本，除了片中在餐廳點餐的那段。」被形容為魔王級難背的點餐台詞，讓劉冠廷私下不時被孫可芳抽考，「拍攝時的某一CUT，我都已經講到最後一句，卻走音把『檸檬汁』唸成『獰猛汁』。」此外，戲裡戲外都很幽默的黃迪揚，被問到「片中宣傳產品BWEI的專業模樣如何揣摩？」他角色上身逗趣地說：「基本上我身為一個BWEI的創辦人會相信『如果還不夠努力，就沒有資格說放棄，相信就對了』。」