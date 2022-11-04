曾之喬表示今日穿搭是有氣場，又不會過於張揚的造型，襪子上的Baguette造型讓他的團隊們獻出少女的尖叫聲。FENDI Baguette造型高領毛衣8萬6000元、亮片造型短裙 9萬1000元、Baguette口袋造型短裙4萬3000元、Baguette造型長襪2萬3500元、水晶造型FF LOGO Baguette，13萬8000元Baguette高跟木屐5萬2000元。(FENDI 提供）

吳思賢出席FENDI台中新光三越女裝店開幕活動，認為今日穿搭十分適合即將來臨的耶誕節，FENDI 拼接色塊馬海毛毛衣4萬9000元、尼龍面料工裝褲3萬8500元、Baguette造型襪套組3萬8500元、尼龍材質短靴4萬7000元、多口袋造型尼龍Baguette12萬8000元。(FENDI 提供）

林心如、曾之喬看上同款包款，大購物包搭配外層Baguette專用透明夾層，十分實用。（FENDI提供）

近期忙著與《華燈》姐妹一起拍攝露營實境節目的林心如，4日抽空至台中新光三越為FENDI女裝店重新開幕活動站台，卻意外與一同參與活動曾之喬默契看上同款包，於台中店內所展示的Sunshine Shopper上搭配Baguette專屬透明袋子，有點像子母包組合、俄羅斯娃娃的模樣、可愛又兼具實用性，讓他們一進店就難忘;而此次以撞色毛衣搭配工裝褲造型亮相的小樂吳思賢，則表示自己這次最喜歡的單品是身上揹的多口袋Baguette包，另外也補充「雖然這件毛衣對於今天台中的天氣不太適合，但十分適合耶誕節。」

FENDI 亮片造型Nano Baguette，3萬4900元。（FENDI提供）

FENDI 亮片造型Baguette，13萬2000元。（FENDI提供）

提到即將到來的耶誕節林心如，則大推身上的粉色亮片造型Baguette，笑說「他有很多種揹法，容量也大，派對很適合背這個包呀！」另外他此次亮相的穿搭也有小心機，「我這次是以毛衣內搭晚禮服，看起來很可愛、時尚，到了晚上脫掉毛衣直接參加派對。」此次FENDI為慶祝Baguette包25週年推出的2022 冬季限定系列，主打便是撞色、異材質的搭配等手法塑造衝突美感，色系上也特別選用過往冬季不常使用的繽紛色彩如櫻花粉、芥末綠等，林心如也補充「這一季給我的感覺非常的可愛、時尚又衝突，這次的服裝、包款都有種讓人換然一新的感覺。」

FENDI 水晶造型FF LOGO Baguette ，13萬8000元。(FENDI 提供）

FENDI 鏡面刺繡Baguette ，19萬8000元。(FENDI 提供）

FENDI 亮片造型Baguette ，13萬8000元。(FENDI 提供）

FENDI x PORTER聯名尼龍Mini Baguette ，6萬9000元。(FENDI 提供）

本季品牌將Baguette 包款變成超小又迷你的口袋，出現在大衣和長筒靴上，全身上下、手套、帽子、裙子、毛衣，同時也為Baguette 包款推出各式各樣的外衣，例如與珠寶品牌Tiffany ＆ Co、日本時尚品牌包款品牌Porter合作推出的包款，以及林心如手中以手工縫製的亮片系列，其中一款以鋁製亮片製成的亮片Baguette 包，是該系列的亮點單品;另外也有展示品牌工藝的三只Baguette包，分別是以整塊羊毛打造的豹紋印花Baguette、FF LOGO水晶造型Baguette 、鏡面刺繡Baguette等，其中後者是Silvia Venturini Fendi 以母親房間鏡子為靈感打造，原包款被收藏於時尚博物館當中，此次為25週年重新推出，且為貼近現代人包款使用需求，也加入手提、長背帶等使其背法更加多元。由於此次本次推出的包款，多需以手工製成，數量稀少再加上品牌工藝，十分值得收藏。

曾之喬出席FENDI台中新光三越女裝店開幕活動。(FENDI 提供）

小樂吳思賢出席FENDI台中新光三越女裝店開幕活動。(FENDI 提供）

切回本次活動地點「Fendi台中新光三越女裝店」，除涵括冬季限定系列服裝、包款、鞋款與配飾外，在店裝部分也融入該系列重點，例如以本季重點色系櫻花粉打造的牆面，牆面上也飾有浮凸的Bagutte造型石膏、立體FF LOGO，品牌經典的Pequin圖案則與反光亮面和霧面銀色金屬條相互結合，店內約20-30坪擁有有獨立女裝更衣室與專屬沙發區，打造舒適宜人的選購空間，而此一店裝將維持約2至3個月。