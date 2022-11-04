台灣的機車數量眾多，不少人都習慣以機車代步，日前就有網友分享一張「台灣街頭日常」的照片，一排機車在等紅綠燈時，就像是約定好了般，一致伸出右腳跨在人行道上。照片一出，吸引上萬網友按讚，忍不住笑說：「這個動作真的會傳染」。

網友周玠霖在臉書社團《路上觀察學院》發出一張等紅綠燈時拍下的照片，同時也強調自己未停駛人行道，圖中可見，前方至少有7名機車騎士，在等紅綠燈時，超有默契的伸出右腳跨在人行道上，整齊畫一的模樣讓人看了會心一笑，也讓原PO直說：「從前面到後面都有一樣的默契」。

從男網友提供的照片可見，至少有7名機車騎士，等紅燈時都把右腳跨到了人行道上。（圖／網友周玠霖提供授權）

而這張照片曝光後，引來超過1.6萬個網友按讚朝聖，留言笑說，「有時候明明不想放，但是前面的人會影響我」、「放這一邊很正確，要不然伸左腳會有斷腿危險」、「機腿排」、「這是會感染的行為XD」、「這高度很符合人體工學」。

其實會引發機車族共鳴的事情還不只如此，曾有網友貼出兩張照片，分享機車族最害怕的物品，只見他秀出小腿肚上的一大片瘀青，讓人看了就覺得好痛，原來他撞到了機車的「飛旋踏板」，當時也有不少網友熱烈回應，直說「光想就痛，那種恐懼揮之不去」。