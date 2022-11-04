警大校長陳檡文被爆5年前曾與道上大哥，也是博弈大亨「鱸鰻」林秉文以及當鋪業者黑道到信義區招待所，甚至疑似有找來傳播妹同歡。陳檡文本人並不否認去過招待所，並強調是為了收集「白狼」張安樂情資，而主動邀約林秉文，並由林安排見面。但外界有所不知，實際上當天還有兩位高階警官在場，且事前都經過報備核准，當時警界高層都完全知情。

國民黨立委游毓蘭也證實，據她親自了解，當時陳檡文銜命負責進行白狼張安樂的情資搜集，事前已經進行報備，還有她也熟識的兩名警官同時在場，警政高層也都知情，但爆料者卻刻意沒提到，兩位警官她也都認識，當她詢問陳檡文時，陳也毫思索的表示自己確實有去，不過卻是辦案需要。

陳檡文本身也表示，會找林秉文是因為參與情蒐白狼張安樂的資金，林因在澳門經營賭場，所以陳才會約他見面交流情資，但這段影像很久以前就被爆出過，在當年就鬧得沸沸揚揚，在警界根本已是舊聞，但為何最近「舊案新炒」，陳檡文表示自己也相’意外與好奇。外界認為陳恐怕捲入不明的政治鬥爭，但這件舊事為何會在選前拿出來重提?確實相當值得玩味。