今年最高！頭獎4.3億大樂透獎號出爐 中了提前領年終 20:532022/11/04 中時新聞網 蔡宗倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大樂透頭獎上看4.3億，獎號開出。（示意圖/本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大樂透已經連槓14期，頭獎已經創下今年新高，本期累積上看4.3億，中獎獎號於今（4日）晚揭曉。 第111000098期大樂透獎號今晚開出，分別為11、21、23、30、36、47，特別號06。 台北文化獎今頒獎 陳義芝、瞿春泉獲表揚 桃園設計獎作品展創意爆發 智慧傷票、動物祇示錄吸睛 各項評比皆獲評審青睞 輕軌紅樹林站獲頒金路獎殊榮 #大樂透 #頭獎 #獎號 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 用鏡頭看台灣》從兩廳院到百年三秀園 農村庶民聽爵士很日常 20:372022/11/04 生活 南華大學民音系勇奪馬來西亞國際藝術節三大獎 14:502022/11/04 新消息 高雄內門宋江陣睽違3年復辦 競賽總獎金210萬 16:312022/11/04 生活 國泰產大轉型 連年稱冠業界 04:102022/11/04 產業特刊 金音獎明晚登場 趙傳頒發「特別貢獻獎」獻已故老友阿通伯 12:412022/11/04 娛樂 第二屆《工商時報數位金融獎》昨盛大頒獎 開啟數位金融轉型新契機 04:102022/11/04 產業特刊 產險五強勝出 抗疫情護台灣 04:102022/11/04 產業特刊 警大校長與黑道進出招待所 游毓蘭：已報備且另兩警官也在場 20:362022/11/04 社會 國家建築金獎 12／15頒獎 04:102022/11/04 投資理財 永豐金證一站式服務 摘雙獎 04:102022/11/04 產業特刊 元大期數位服務讚 雙獎加持 04:102022/11/04 產業特刊 容易大頭症星座Top3 牡羊忽略缺點 天蠍愛慕虛榮 10:072022/11/04 運勢 元大證數位創新 落實普惠金融奪金 04:102022/11/04 產業特刊 歐特明獲ASPA年度首獎 15:232022/11/04 財經 銀行組英雄齊聚 24家仙拚仙 04:102022/11/04 產業特刊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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