三福化（4755）公告前三季營運財報。受制通澎、大陸防疫衝擊市場需求，三福化第三季獲利季減41.3％，EPS1.62元；惟上半年營運活絡告捷，前三季營收44.17億元，年增40.74％，稅後盈餘7.67億元，EPS 7.62元，年增106％，超越去年全年6.69元表現。

此外，配合長期佈局、因應通澎拉抬投資成本，三福化針對長期投資，以自有資金增資國際日東科技(股)公司8億元，並公告代子公司-國際日東公司變更顯影劑（TMAH）回收廠資本支出案。

三福化指出，因製成變更且近期營建建材及工資成本持續增漲，原規劃之顯影劑（TMAH）回收廠廠房及設備以不超過台幣7.5億元方案，調整為顯影劑（TMAH）回收廠廠房及設備不超過台幣15.5億元為執行原則。

三福化精密化學品包含顯影劑、蝕刻液、光阻剝離劑、光阻稀釋液等；基礎化學品包含化工產品元料、食品添加物等；還提供二氧化碳（CO2）、一氧化二氮（N2O）等氣體銷售，以及顯影劑回收、再供貨業務。

伴隨越南材料、氣體廠新產加盟運作，台灣二氧化碳、一氧化二氮新產能也完工開出，三福化前10月營收47.82億元，年增30.76％。

三福化認為，下半年面板化學品營運將受影響，但半導體化學品可望較上半年成長，看好顯影劑（TMAH）回收新產第三季開出，公司的目標是，月處理量能提升至2,000噸，帶動營運增溫。

三福化TMAH（顯影劑）回收二廠擴建工作第三季完工；基礎化學品PHBA產能去瓶頸化臨近完成，年產再增1,500頓；柳科廠將新增N2O（氧化亞氮）生產與銷售業務；擬再建設純化廠與調配廠。