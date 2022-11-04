《幸福宅一起》由宋逸民（左）擔任製作人，右為陳維齡。（羅永銘攝）

吳皓昇（左起）、陳立芹、陳宇風、宋逸民、陳維齡、葉家妤、白家綺、吳東諺出席新戲記者會。（羅永銘攝）

小薰也將在《幸福宅一起》客串一角。（羅永銘攝）

吳東諺和白家綺在「藝起發光」自製新戲《幸福宅一起》飾演情侶，白家綺甜笑說劇情很有既視感，就像回到當初老公追她時一樣。她的大女兒、二女兒已到青春期，她們都會主動分享交友狀況、提出疑問討論，吳東諺說一家人都以愛為基礎互動，像朋友一樣和女兒相處。

近期賈靜雯17歲的女兒梧桐妹打扮越來越成熟，貼出深V低胸上衣配網襪熱褲的穿搭照，引發熱議。被問及女兒們如果穿著上也變得成熟能夠接受嗎？2人看了Angle的照片後，白家綺倒抽一口氣說：「我會要她加件外套，如果她穿這樣就不能太晚回家。」她說女兒愛漂亮，平時也會趕流行穿真理褲，她也曾碎唸：「妳的褲子都比我內褲還要短。」不過她還是持開放態度，唯一規定就是來教會一定要穿得端莊。

吳東諺則認為可以接受女兒打扮變成熟，「大家都有過青春期，限制也沒用。」不過坦言女兒們現在有門禁，8點前要回家，但如果有特例狀況都可以彈性調整，「他們要去派對晚回家可以，但就要報平安，讓我們知道她很安全。」

而葉家妤和陳宇風，這次也將在《幸福宅一起》演出。日前妹妹和妹夫到美國蜜月感情升溫，葉家妤表示當然期望能夠出國玩，轉頭向老公撒嬌：「接下來要帶我們去哪裡？」陳宇風笑說現在的旅遊都會以小孩為主，夫妻倆已經10年左右沒有單獨旅遊，「因為我從小不是在健全家庭長大，希望孩子的成長過程都有爸爸媽媽的記憶。」

那夫妻間還會有情趣嗎？陳宇風幽默回：「當然有啊，小孩還是要上學、還是要睡覺吧。」已有2個漂亮女兒的葉家妤透露，其實想在生1個兒子，「我老公那麼帥，想要有一個長得像他一樣的兒子。」但陳宇風有2個寶貝女兒已經知足。夫妻倆會為了孩子教養的事情吵架，但有神的幫助，總是能磨合溝通，陳宇風透露，其實2人最常吵的是時間觀念的問題，「她很喜歡拖，但我很在乎，只要晚幾分鐘出門我就火了。」

夫妻倆從8點檔《父與子》之後就沒有同台過，現在兩人也分別隸屬三立和民視。先前在民視8點檔，飾演葉家妤前夫的Gino無預警跳槽三立，她尷尬笑說：「要聽先進的話，該說的要說、該做的要做，每一個環節都要做。」而陳宇風先前也是跳槽三立，他表示當初是想轉換跑道而跳槽，也說應該要先把事情弄清楚講明白、才做事情，但他也大讚Gino事後有自我反省檢討。

《幸福宅一起》是宋逸民牧師第一次當戲劇製作人的力作，並由 GOOD TV 好消息頻道投資，寇紹恩 牧師力挺加分享演出，演員超過 60 位陣容龐大，與八點檔卡司相較有過之而無不及，宋逸民表示，「內容生動活潑，才能把信仰傳出去，太遙遠無法引起回響，但內容不會有腥羶色。」此劇構思10年，籌備超過半年，終於要在 11 月 5 日起拍攝，估計明年播出，26 集都是獨立故事，內容前面10分鐘是故事， 後面20分鐘則是寇牧師分享。