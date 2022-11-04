台北市長選戰，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊三強競逐。YouTuber「桃園孫先生」今天（4日）在萬華區進行「台北市長民調大對決」街頭民調，蔣萬安以24票領先，陳時中以17票位居第二，黃珊珊則拿到10票排第三。

桃園孫先生4日在YouTube上傳「台北市長民調大對決」街頭民調直播，地點在萬華區，共列出蔣萬安、黃珊珊、陳時中等3個選項，詢問「台北市長會投誰？」結果，蔣萬安以24票領先，陳時中以17票居次，黃珊珊以10票居第三。

選擇蔣萬安的民眾表示，「我覺得他人比較好」、「他比較有政治的基礎」、「他非常nice」、「 讚！」、「敢說敢言」。

選擇黃珊珊的民眾則認為，「務實」、「聽到她的新聞都比較好」。還有一位先生表示，「至少還有副市長的經驗 ，讓人感覺比較踏實， 能夠信任 」被問到誰當選機率大時，他認為，蔣萬安當選雞率較大，不過，他還是支持黃珊珊， 所以他第一優先選擇是黃珊珊，第二選擇是蔣萬安。

選擇陳時中的民眾則表示，「 我只知道他 」、「他太老實太笨」。還有一位先生認為，「他防疫做得很好」，但被問到誰會當選時，該位先生直言，蔣萬安和陳時中有拚，而黃珊珊也不是不可能當選，她做得很好，問題是其他兩個太強了。