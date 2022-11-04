在網通、筆電、Android手機紛紛景氣反轉後，晶技（3042）主要應用領域之一的車用市場，第四季需求也出現縮手跡象，晶技10月營收月減超過5％至10.85億元，是今年以來僅次於2月的最低點。隨著主要應用領域需求不振，法人預期晶技第四季營收將季減5～6％，也就是年減6、7％左右。

雖然不景氣從筆電陸續吹往手機、網通，不過上半年晶技仍樂觀看待車用電子對石英元件的需求，不過這股寒風也開始吹向汽車。供應鏈透露，在各國貨幣兌美元都貶值下，汽車業者在汽車電子的成本激增，尤其是現階段只能大量向美國半導體業者大量採購車用半導體零組件的中國車廠，每台汽車光是汽車電子的零組件成本都大增數百美元之譜，加上一時半刻中國在車用半導體零組件還無法自給自足，只好先多少收斂產量。

也因此，在車用、網通、Android陣營智慧型手機、筆電需求都不佳，房產轉投資也進入尾聲，10月來自房產的收入僅有830萬元，晶技10月整體營收回落至10.85億元，是今年以來僅次於2月的第二低，營收月減幅度為5.3％，並比去年同期大減14.4％。

網通、Android手機、筆電第四季需求不見起色，汽車電子化的需求也因為強勢美元而受影響，法人預估晶技第四季營收將季減5～6％，以第三季營收為34.3億元來計算，相當於第四季營收可能落在32.2～32.6億元間，並比去年同期下滑6.6～7.7％，換言之，第四季平均單月營收將低於11億元。

不過，也因為美元強勢之故，法人也預期在匯兌有利於晶技下，第四季毛利率有機會高於第三季。