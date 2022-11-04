2022國際足球總會世界盃足球賽將於11月20日在卡達開打，延續過去數屆的趨勢，愈來愈多的世足賽周邊商品被中國廠商包辦。目前本屆世足賽商品的官方專賣店已開始營業，各種世足賽衣服、鞋帽、背包與紀念品開始熱銷，世足賽官方核准的商品大部份是來自有「世界工廠」之稱的中國大陸，其中約有7成是出自浙江義烏。

據《央視財經》報導，本屆世界盃足球賽商品的官方專賣店已11月4日開門營業，熱賣的商品裡少不了中國製造的身影。一家專賣店工作人員介紹，這裡出售的各國球衣、帽子、背包等約60%以上的商品都是中國大陸生產的。

浙江義烏小商品馳名全球，本屆2022世界盃足球賽周邊商品如衣服鞋帽等有7成來自義烏。（圖／新華社）

《快科技》報導說，作為「世界工廠」，幾乎全球任何一個大型集會，都少不了中國製造「Made in China」的身影。本屆世界盃在卡達舉行，雖然中國大陸男子 足球隊遭淘汰而無緣於賽場，但大陸的外貿商家則在海外市場上提前展開競技。

專賣店商家們反應，中國的商品質量很好，顧客們也喜歡。由於銷量遠超預期，該專賣店近期還向官方授權的中國供貨商追加了訂單。

報導指出，作為中國小商品市場重鎮的浙江義烏，對於世界盃的重要性也是不言而喻。義烏跨境電商協會會長徐儼表示，今年據義烏體育用品協會估算，在整個世界盃周邊商品市場份額中，浙江義烏製造幾乎占到70%。

根據大陸海關出口數據顯示，2010年南非世界盃時，當年1月至5月，經義烏海關出口的體育用品及設備為6554萬美元；2014年巴西世界盃，同樣是當年的1月至5月，經義烏海關出口巴西的小商品達1.6億美元。上一屆俄羅斯世界盃，在2018年前4個月，義烏對俄羅斯的出口額超過了10億元人民幣。今年出口的世界盃商品數額應該還會再增加。