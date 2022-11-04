求助無門！台南一名屋主，近日發現有一名中年婦女，連日拿香對自己家跪拜，覺得心裡發毛，跟對方家裡反應也沒用，奇特一幕引起討論，對此民俗專家表示「可能不太妙」，研判恐是婦人在下咒。

台南這名婦女，連續3天在凌晨4點到6點之間，拿著香對著隔壁鄰居家跪下叩首，身穿紅大衣，披頭散髮，儘管戴著口罩，但仍可聽到她口中念念有詞，不只嚇得當事屋主毛骨悚然，附近鄰居也擔憂不已，「打開門看到一個女的，跪著拿香拜你還碎碎念，誰不會怕」！跟婦女家人反應卻也沒有用。

台南一名婦人拿香跪拜對面鄰居住家，受訪時稱自己只是拜太陽跟月亮，但對此民俗專家廖大乙直言，這種行為就是詛咒。(圖／中視新聞)

有鄰居表示，可能是近日水溝散發惡臭，該名婦女認為是對面鄰居造成，才會拿香跪拜「下咒」，但下跪的婦女否認，表示自己只是拜太陽、拜月亮。

對此民俗專家廖大乙坦言事情不太妙，直言拿香歸著向人家拜的行為，就是詛咒，有諸事不順的感覺，最起碼會讓人感到害怕、心裡惶恐。

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