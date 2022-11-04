香港資深女星趙雅芝原是空服員，1975年轉行踏入演藝圈後，在香港和台灣都參與過多部經典電視劇演出，而在《新白娘子傳奇》中完美詮釋白素貞，更讓她有「最美白娘子」封號；趙雅芝雖然已67歲，但保養得宜根本看不出年紀，最近更被直擊穿透膚黑絲襪展現纖細美腿，辣到網友都超驚訝。

趙雅芝今（4日）快閃機場，臉上戴著墨鏡和口罩，身穿灰色格紋套裝，驚喜的是，她穿上性感的透膚黑絲襪，展現她那雙纖細勻稱美腿，時尚幹練打扮成為全場焦點。

趙雅芝穿上透膚黑絲襪秀出纖細美腿。（圖／摘自微博）

儘管趙雅芝只在機場出現短短幾分鐘，罕見時尚性感穿搭引起網友熱烈討論，更紛紛讚嘆她根本看不出已經67歲，「不老女神，可以當阿嬤的年紀，卻比我媽還美」、「趙雅芝吃了什麼？為什麼人都不會老？」、「美一輩子」。

其實趙雅芝近年已淡出螢光幕，但每每出席活動都會引起熱烈討論，可見人氣影響力有多驚人；而她雖然不太拍戲，卻十分熱心於慈善公益，經常擔任各種公益活動大使。