對於有台灣「護國神山」之稱的台積電將赴美國亞利桑那州鳳糊成設廠，國民黨立委溫玉霞直言，台積電出走，上下游廠商產能縮減、勞工失業的情形，一定會發生。她質疑蔡政府，有想過那些即將流離失業的無辜員工嗎？有為他們安頓後路嗎？

有台灣「護國神山」之稱的台積電將赴美國亞利桑那州鳳糊成設廠，日前傳出台積電委託華航包機CI136已於11月1日直飛鳳凰城，將相關人員及機台運往當地，接下來還有10個班次的包機執行此任務。

國民黨立委溫玉霞今（4）日在臉書指出，台積電員工除了1萬7千名生產線技術人員外，另有3萬名左右專業人員；而赴美人員約為台積電生產相關人力的十分之一左右。

溫玉霞直言，台積電與下游廠商之間有緊密的互相依存關係，下游廠商擺脫不了「護國神山」的領導，「護國神山」又何嘗能夠缺少下游廠商的上下游共生關係？

溫玉霞披露，台灣過去幾次面臨地緣政治重大事件，像是退出聯合國、中美斷交、九六年飛彈危機，都發生過因為企業主出走，留下大量勞工失業的問題。

溫玉霞認為，如今台積電出走，上下游廠商產能縮減、勞工失業的情形，也一定會發生。她質疑蔡政府，有想過那些即將流離失業的無辜員工嗎？有為他們安頓後路嗎？