新北刑大與淡水警分局2日破獲求職遭詐騙集團囚禁凌虐案，救出26名被害人，經犯嫌供稱還有另一處犯罪藏匿據點，立即組成專案小組並報請士林地檢署指揮擴大偵辦，昨日晚間會同桃園市中壢警分局循線追查，經搜索攻堅，查獲8名嫌犯並救出32名被害民眾，中壢警方持續與新北警方擴大偵辦中。

中壢警分局指出，昨晚7時30分與新北刑大與淡水警方循線追查，在中壢區青峰路二段一處犯罪據點，經警方攻堅搜索，當場查獲並逮捕嫌犯張姓男子等8人，救出32名被害民眾，其中22名已被通報失蹤協尋，現場也查扣束帶、甩棍、電擊棒和多副手銬等凌虐拘禁器具以及手機、監視器等證物。

警方初步調查，張嫌坦承於中壢拘禁期間有2名被害人死亡，1名被害人墜樓身亡，均由張嫌等人將屍體運走丟棄山區，專案小組人員在龜山區東舊路往山區方向找到45歲黃女、57歲林男的遺體，並派員到南投日月潭風景區內搜索另1名38歲黃男的遺體，中壢警方持續與新北警方擴大偵辦中。