高雄全家海神職業籃球隊2022-23球季迎來客場3連戰,歷經開幕戰客場無緣勝果,團隊賽後檢討缺失,修正錯誤,另一方面總教練喬伊斯也提到,高雄全家海神隊得找回上季防守本色,同時提升專注度,5日作客台中面對太陽捲土重來。

海神上季是全聯盟最佳防守隊伍,總教練喬伊斯指出,球隊防守積極度得先提升,才能由守轉攻,製造贏球契機,「防守堅強過去一直是我們的DNA,保持場上專注度,才能由守轉攻,創造得分機會。」

首戰落敗,喬伊斯強調勝負非重點,而是能否從每場比賽中學習成長,他不斷提醒球員,「你沒有失意之時別人說的那麼差,亦非得意之時人們所說的那麼好。(You are never as bad you may think when you lose, and you are never as good as you may think when you win.)保持勝不驕敗不餒的心態,才能避免遭遇挑戰心情起伏。」

