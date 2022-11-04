高雄全家海神職業籃球隊2022-23球季迎來客場3連戰，歷經開幕戰客場無緣勝果，團隊賽後檢討缺失，修正錯誤，另一方面總教練喬伊斯也提到，高雄全家海神隊得找回上季防守本色，同時提升專注度，5日作客台中面對太陽捲土重來。

海神上季是全聯盟最佳防守隊伍，總教練喬伊斯指出，球隊防守積極度得先提升，才能由守轉攻，製造贏球契機，「防守堅強過去一直是我們的DNA，保持場上專注度，才能由守轉攻，創造得分機會。」

首戰落敗，喬伊斯強調勝負非重點，而是能否從每場比賽中學習成長，他不斷提醒球員，「你沒有失意之時別人說的那麼差，亦非得意之時人們所說的那麼好。(You are never as bad you may think when you lose, and you are never as good as you may think when you win.)保持勝不驕敗不餒的心態，才能避免遭遇挑戰心情起伏。」

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