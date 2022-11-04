【立綱氣象報報】東北季風增強 夜晚天氣涼穿著保暖│中視晚間氣象 20221104

受到東北季風影響，氣象局稍早針對基隆北海岸、宜蘭、花蓮山區發布大雨特報，而明（5）日東北季風持續吹拂，迎風面不定時有雨，以宜蘭降雨最為顯著。氣象主播戴立綱預估，明晚至周日清晨冷空氣最強，北部最低溫可能出現18度，而中南部天氣較晴朗溫暖，南北溫差高達9度。

氣象主播戴立綱預估，明晚至周日清晨冷空氣最強，北部最低溫可能出現18度。（圖／擷取自氣象局官網）

氣象局資料顯示，明日夜間、清晨各地低溫約在19到21度，白天桃園以北、宜蘭、花蓮等地，高溫約22、23度，感受濕涼；其他地區也有25度以上高溫，清晨涼爽、白天溫暖舒適，日夜溫差較大。

降雨方面，氣象預報員劉宇其指出，迎風面的桃園以北及東半部整天不定時有短暫雨，尤其宜蘭降雨特別明顯，而其他地區雲量較多，中南部仍可見陽光，不過受南方雲系影響，偶有零星飄雨。

氣象局指出，明日中南部陽光有望露面，但偶有零星飄雨。（圖／氣象局提供）

氣象主播戴立綱表示，周休南北溫差高達9度，北部高溫約20度，南部高溫約29度，北部、東部雲多有短暫雨，中南部則是好天氣，周六晚間到周日清晨（11/5-11/6）冷空氣最強，北部低溫下探18度。

而下周一、下周二（11/7、11/8）天氣好轉氣溫回升，只有東北角有零星降雨，下周三（11/9）開始水氣更少，各地天氣晴朗，但日夜溫差大。