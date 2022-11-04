2020年信義房屋推出「幸福是和信任的人一起找到永遠–信任幸福篇」首部曲廣告，獲多項國際廣告大獎，二部曲則大膽挑戰「生」或「不生」的社會寫實議題，並從中體悟只有夫妻間彼此信任，才是幸福真諦，戳中許多觀眾心聲，系列廣告圍繞「信任」主題，既貫徹集團經營核心理念，又對社會大眾傳遞溫暖能量，11月4日奪得2022時報金像獎共6座獎項，以及金手指獎共4座獎項，信義房屋也因而獲選今年度時報金像獎最大獎「年度最佳廣告主」獎項。

時報金像獎是華人地區歷史最悠久，以廣告為主題舉辦的設計競賽，信義房屋因廣告表現亮眼，獲選2022時報金像獎最大獎「年度最佳廣告主」。另外，以「信任幸福篇」二部曲獲得時報金像獎「技術類–最佳導演」、「影片類–建築項」金獎、「影片類–公益項」佳作，同時也以系列廣告拿到「技術類最佳文案–對白項」、「行銷類–建築項」金獎、「影片類–建築項」銀獎；金手指獎部分，也分別在「行銷類–視頻行銷、內容行銷、娛樂行銷」、「創意類–長視頻創意」分別獲頒金手指及佳作獎。

信義房屋廣告「信任幸福篇」二部曲，講述男女主角結婚後，才發現生活並不是童話故事。為了生育，兩人努力運動、控制飲食、算排卵期，甚至倒立，但卻讓彼此之間因壓力而爭吵、互相懷疑。直到某天，擔任攝影師的男主角，遇到一對子女已經長大，兩人自己來拍「全家福」的夫妻，男主角突然領悟「能夠牽住一隻信任的手，一起經歷快樂和辛苦，那個過程才是真正的幸福」。

這部廣告利用寫實的社會議題，呈現一對夫妻面對親友關切，以及朋友紛紛懷孕生子的情況，兩人所面臨的壓力與衝突。由於類似的情節發生在很多家庭中，廣告的最後，引導觀眾思考「幸福一直存在於兩人之間，只要彼此信任、相互扶持就能找到幸福」的真諦，不僅凸顯每一層關係之中，「信任」的重要性，也扣回信義房屋經營40年來的企業核心理念。

結合信義房屋希望帶給消費者的品牌形象，同時又能向社會大眾傳達「信任」的正面能量，不僅廣獲觀眾迴響，更一舉以二部曲及系列廣告入圍時報金像獎、金手指獎共10個獎項。

而今年，信義房屋也接連推出兩部廣告，包括向經典綜藝節目《超級星期天》尋人單元「超級任務」致敬，以別具創意的方式，凸顯善用PropTech房產科技，推出「DiNDON智能賞屋」、「AI大數據智能配案」等數位工具的優勢，希望透過房產科技及全台直營體系，精準協助屋主，替出售房屋找到對的人。

2022 時報金像創意獎信義房屋獲獎項目 *金像在技術類的獎項分為最佳及佳作 (信義房屋提供)