預計於本月8日出版的新書「國王:查爾斯三世的一生」(The King: The Life of Charles III)回顧現任英王超難搞真面目，包括幼稚的、刻薄的、暴力的一面。

根據八卦媒體《第六版》(Page Six)報導，新書作者安徒生(Christopher Andersen)提到，查爾斯不管多老，始終離不開陪伴他童年時光的一隻泰迪熊布偶，儘管年過40，還是不忘吩咐管家福塞特（Michael Fawcett）要顧好泰迪熊，拿去給前保姆安德森(Mabel Anderson)修補。福塞特是查爾斯相當信任的王室工作人員，他強調，前保姆是唯一被允許能碰寶貝泰迪的人。

與查爾斯朝夕相處的管家都知道，服侍程度幾乎像是電影中才會出現的城堡生活，把屎把尿幫他擠牙膏、刮鬍子、穿褲子和綁鞋帶之外，手洗內衣褲是必須，每晚還要把泰迪熊送到床上陪他入睡；另一位工作人員則提到，查爾斯喜怒無常，有時非常有禮貌、有時尖酸刻薄，一旦犯了錯，他會毫不猶豫對你破口大罵，周圍友人也都清楚他暴躁的脾氣。

書中還詳述查爾斯動手動腳的行徑，與已故黛妃發生爭吵時，他會拿起沉重的木製靴子朝妻子扔去，差點擊中頭部；找不到東西時，掐著員工脖子質問。

此外，龜毛的還有，吃早餐的餐具規定朝5點鐘方向擺放，果醬、奶油都要個別盛裝。最麻煩的莫過於雞蛋，被廚房形容最具挑戰性的一樣食材，因為要煮到查爾斯滿意的軟度，每次至少會有6顆被打槍。