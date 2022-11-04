元太（8069）第三季營收、獲利創高，第三季合併營收達81.03億元，季增8.74％、年增 84.31％，毛利率衝上60.52％，季增13.37個百分點，稅後淨利約42.4億元，季增78.62％、年增245.82％，每股盈餘約3.72元，單季獲利超越上半年。
元太今年前三季合併營收約215.17億元、年成長67％，毛利率達52.46％、年增7.96個百分點，稅後淨利約80.75億元、年增113.4％，每股盈餘約7.08元。
元太（8069）第三季營收、獲利創高，第三季合併營收達81.03億元，季增8.74％、年增 84.31％，毛利率衝上60.52％，季增13.37個百分點，稅後淨利約42.4億元，季增78.62％、年增245.82％，每股盈餘約3.72元，單季獲利超越上半年。
元太今年前三季合併營收約215.17億元、年成長67％，毛利率達52.46％、年增7.96個百分點，稅後淨利約80.75億元、年增113.4％，每股盈餘約7.08元。
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