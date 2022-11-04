台南市長黃偉哲表示，台南第二座動物運動公園就在新營，讓毛小孩們也能開心的在綠都心的綠樹草皮中盡情奔跑，明年2月就會完工。((摘自黃偉哲粉專)

台南市第二座寵物運動公園，1日在新營南瀛綠都心動工，預定在明年2月底前完工啟用。台南市長黃偉哲表示，台南第二座動物運動公園明年2月完工後，毛小孩們也能開心的在綠都心的綠樹草皮中盡情奔跑。

黃偉哲今(4日)在臉書粉專貼文表示，小孩需要特色公園，毛小孩也要有動物公園。台南第二座動物運動公園就在新營，讓毛小孩們也能開心的在綠都心的綠樹草皮中盡情奔跑，明年2月就會完工。

黃偉哲接著指出，台南是個毛孩友善的城市，我們會持續推動讓毛孩可以散步運動的公園，同時也會大力推廣毛孩友善的餐廳、飯店及其他場域，讓毛小孩跟毛爸毛媽們有更多可以一起共度美好時光的地方。

黃偉哲也留言表示，「台南第一座動物公園在安平水鳥公園旁，各位毛孩爸媽有來過了嗎？」

網友紛紛說，「黃偉哲市長加油凍蒜！台南對毛小孩很用心很棒，一定高票當選，加油！」、「希望永康也能有一座」、「善化也想來一座寵物公園」、「真的是太棒囉！又多一處可以讓毛小孩盡情奔跑的公園啦」。