為了因應日益惡化的經濟前景，科技產業近日掀起裁員風以因應景氣寒冬。亞馬遜決定未來數月凍結企業人力招聘，蘋果亦傳凍結幾乎所有招聘，甚至可能要凍結到明年9月。

周四叫車服務業者Lyft、支付公司Stripe宣布裁員逾一成人力，據傳剛易主的推特也將裁撤數千人。

據傳蘋果自10月便已凍結研發以外的大多數工作以削減成本。蘋果官網仍列出開放職缺，但幕後招聘流程已經暫停。據《Insider》網站報導，許多部門的員工都已被告知蘋果未來數月將不再引進新員工，或許直到2023年9月為止。

另外，剛入主推特即展開大刀闊斧改革的穆斯克發推文表示即將宣佈讓這家社交平台7,500名員工裁撤多達一半，約合3,700人。

亞馬遜周四發給員工的備忘錄表示，將暫停所有企業員工招募。這是繼先前宣布年底前凍結零售部門聘用後，這家電商巨擘進一步擴大凍結人事範圍。

亞馬遜人力資源長加萊蒂（Beth Galetti）指出，「我們面對異常的宏觀經濟環境，希望在招募、投資以及考量到經濟現況之間能尋求平衡。」

加萊蒂提及，暫停招募企業人力，包括Prime Video與雜貨等重要團隊，「我們預計這樣的暫緩計畫將持續數月，視經濟和企業情況在適當時候調整」。不過，因年終旺季而招募的臨時工則不在此限。