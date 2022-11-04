2022九合一大選即將到來，高雄市長電視辯論會也將於12日舉行，但臉書社團「we talk高雄」卻發文指出，高雄市選委會提出28位提問人名單，竟然高達四分之一都是陳其邁的人，對此，高雄市選委會駁斥，4位候選人（代表）均同意提問人名單勾選排序，且均無表達異議。

高市選委會表示，此次市長選舉4位候選人登記時，皆勾選辯論方式，他們前於10月6日邀集候選人代表進行協商會議，並於會中說明辦理方式及相關規定，而候選人（代表）一致通過，並無異議。

高市選委會指出，有關高雄市第4屆市長辯論會發問人名單，高雄市選舉委員會歷次均以學界、專家、社團代表、公益團體代表等，此次32位名單，在10月6日協商會議中均已在現場提供4位選人（代表）確認後，請各陣營攜回排列序位，再交回高雄市選舉委員會依4位候選人勾選的排序，依序位總合最低者，由市選委會依序徵詢其是否同意擔任發問人，會議中4位候選人（代表）均同意勾選排序，而且均無表達異議，也依時間繳回發問人勾選名單。

高雄市選委會表示，依4位候選人意願調查結果，決定於11月12日下午2時，以辯論方式辦理公辦電視政見發表會（辯論方式）。高雄市選舉委員會為辦理本場政見發表會，事先已邀集4位候選人充分溝通，秉持公正立場，辦好選務。