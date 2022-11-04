台中市長盧秀燕4日首次替無黨籍市議員陳廷秀站台，連誇陳廷秀很認真。（盧秀燕競選總部提供）

台中市長盧秀燕4日首次替無黨籍市議員陳廷秀站台，現場支持者相當熱情。（盧秀燕競選總部提供）

台中市長盧秀燕4日首次替無黨籍市議員陳廷秀站台，連誇陳廷秀很認真，強調兩人在地方建設不分黨派，緊密合作，梧棲地區從沒有一所公托，現在已規畫3所，同時為地方國中、小爭取經費，首座社會住宅也已落成；現場超過千位支持者到場，以行動支持盧秀燕、陳廷秀連任。

陳廷秀競選總部成立晚會盛大登場，市長盧秀燕一下車，現場民眾蜂擁而上，熱情邀請合照與握手，不到百公尺，走了近5分鐘，凍蒜聲不絕於耳，現場氣勢如虹。

盧秀燕首次為無黨籍陳廷秀議員站台，強調陳廷秀「很認真、很認真、很認真」，因為太認真，所以要講3次。並表示陳過去擔任老師，現在當議員，對教育政策熟熟悉，特別重視教育，兩個人在地方建設都不分黨派，緊密合作。

盧秀燕指出，梧棲地區，在她上任前沒有一所公托，現在已經規畫三所，同時為地方國中、小爭取經費、爭取建設，無私無我的為地方服務；另首座社會住宅已經落成，約有300戶家庭入住。兩人均重視居住正義、為年輕人發聲，走同一個路線，呼籲鄉親支持連任。

陳廷秀表示，盧秀燕市長是他從政10多年以來最敬佩的政治人物，把市民需求放在心裡，建設有成後，盧市長都是謙虛說「陳廷秀很夠力」，但其實是「盧市長的團隊很有效率」。11月26日就是投票日，懇請鄉親將議員選票投給1號陳廷秀、市長選票投給3號盧秀燕，讓優質市府團隊繼續為大家服務。

今日競選總部成立大會，包括盧秀燕競選總部總幹事楊瓊瓔、前民進黨立委林豐喜、致用高中校長陳添旺及多位在地里長皆到場共襄盛舉。