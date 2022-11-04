旅展現場還有趣味復古彈珠台體驗、拍照打卡送好禮活動。（參山處提供／潘虹恩台中傳真）

「2022ITF台北國際旅展」4日至7日在台北南港展覽館盛大開展，參山國家風景區管理處於旅展期間推出主題遊程促銷優惠，包含台中谷關溫泉泡湯、彰化芳苑海牛採蚵及新竹獅頭山步道與富興老茶廠等，遊程皆享旅展限定第2人半價，更加碼補助價值600元的深度導覽、特色體驗及在地伴手禮。

參山處長曹忠猷表示，今年特別與竹苗觀光圈、中彰觀光圈以及雄獅旅遊合作，推出新竹、苗栗、台中、彰化的特色主題遊程超值補助，於ITF台北國際旅展期間特別推出3支第2人半價的優惠遊程，民眾可在展場參觀選購。

參山處表示，「溫泉森林」2日遊，帶領民眾走訪八仙山森林遊樂區、谷關溫泉，還可體驗季節採果；「情定風城」走進新竹富興老茶廠體驗深度導覽、尋訪獅頭山水濂橋步道，以及道地的農園柿餅體驗；「海陸雙享」則邀請民眾體驗全台唯一潮間帶海牛採蚵活動，遊程內容更加碼百年扇形車庫導覽解說。

此外，因應不同季節特色，今年參山處陸續推出不同主題路線，如2日遊的彰化二林葡萄酒莊品酒體驗，同時結合火龍果採果、田尾波波草、銅鑼杭菊花季等療癒系景點；充滿人文特色的新竹十二寮沽月日光休憩聚落體驗窯烤Pizza DIY、北埔第一棧擂茶導覽等，歡迎民眾把握機會一同走訪國內特色主題景點。

台北國際旅展期間，民眾可至國家風景區觀光圈產業亮點館－參山國家風景區管理處展攤了解遊程詳情，現場還有趣味復古彈珠台體驗、拍照打卡送好禮活動；更多旅展活動詳情可至FB粉絲專頁「趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山」查詢，系列主題遊程可參閱雄獅旅遊官網。