超夯陸綜《披荊斬棘2》開播近3個月，今（4日）晚迎來總決賽，22位哥哥角逐17位成團資格；在全部表演結束後，經過票選最終由蘇有朋奪下年度總冠軍，觀眾喜愛度更打敗一代哥哥陳小春，眼眶泛淚講感言「本來以為沒機會重新再回到唱跳舞台」。

由兩岸三地多位人氣男星參與的節目《披荊斬棘2》，今晚進行萬眾矚目的總決賽，在各隊表演結束後，經過票選決定名次；頒獎嘉賓是大陸天后李宇春，當她宣布年度總冠軍是蘇有朋，全場歡呼，他也眼泛淚光哽咽地說，「本來以為沒機會重新回到唱跳舞台，我不哭的，沒有要哭」。

蘇有朋拿下《披荊斬棘》年度總冠軍，打敗人氣大熱門陳小春。（圖／摘自新浪綜藝微博）

另外最佳隊長X-Leader是陳小春，最佳人氣獎X-Fire分別是蘇有朋、張智霖、吳建豪；許多觀眾都很替蘇有朋開心，更有不少網友分析，蘇有朋每個舞台都盡心盡力，以「導演」視角打磨每一個細節，用心對待每一個隊友，最後拿下總冠軍實至名歸。

披荊斬棘2原本有32位男星參賽，經過多次公演淘汰後，剩下22位能爭取最後成團資格，最終排名如下，蘇有朋、陳小春、張智霖、李承鉉、張雲龍、潘瑋柏、任賢齊、杜德偉、張震岳、信（蘇見信）、鄭鈞、林峯、吳建豪、吳克群、周柏豪、范世錡和ICE楊長青。