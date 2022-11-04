美國國土安全部表示，上週闖入聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）家中並暴力攻擊其夫婿保羅（Paul）的加拿大男子德帕佩，被查出非法滯留美國，可能將在服刑後驅逐出境。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國土安全部2日指出，德帕佩（David DePape）10月28日犯案當天被捕後，美國移民暨海關執法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement，ICE）本月1日向舊金山郡監獄對他提出移民拘留申請。

ICE向美國的聯邦、州和地方執法機關發出的所謂移民「續行拘留通知」（detainer），是告知它們ICE打算收押一個人，並要求在這名人士獲釋前通知ICE。

這份通知不太可能影響德帕佩的攻擊案，因為驅逐通常是在刑事案件解決後才發生。而通常在移民嫌犯被判有罪和坐牢後，美國會尋求將對方驅逐出境。

根據聯邦記錄，德帕佩是加拿大公民，2008年3月8日在加州和墨西哥邊界的聖伊席卓入境口岸（San Ysidro port of entry）以臨時訪客身分進入美國。一般而言，加拿大人為商務或休閒目的造訪美國不需要簽證，可停留6個月。

42歲的德帕佩被控犯下一長串罪行，包括攻擊、謀殺未遂和綁架未遂。加州北區聯邦檢察官辦公室指出，德帕佩被控「綁架一名美國官員未遂」。

根據美國聯邦調查局（FBI）10月31日公布的宣誓陳述書，德帕佩企圖綁架的官員正是裴洛西，因為他告訴警方自己打算將裴洛西「扣為人質」。

德帕佩1日首次出庭時，對加州檢方起訴的所有罪名提出無罪抗辯。他尚未在聯邦法院進入答辯階段。