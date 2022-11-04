近一周台股反彈態勢明顯，4日大盤重返萬三關卡，終場收在13,026.71點，也使得近一周有1.86％的好表現。

台股今年表現不佳，累計跌幅已達28.5％，連帶也影響台股ETF表現，統計今年以來包括00919群益台灣精選高息、00915凱基優選高股息30、00904新光臺灣半導體30、00907永豐優息存股、00905FT臺灣Smart、00912中信臺灣智慧50、00913兆豐台灣晶圓製造共發行7檔台股ETF，發行價格在10～15元之間，以4日收盤價來看，00919群益台灣精選高息ETF，掌握反彈契機守在15元發行價之上。

投信法人表示，高息資產除具備易漲抗跌的特性外，其有息保護亦相對不受升息利空衝擊，投資價值將明顯優於一般資產，台股高息ETF更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。

群益投信表示，今年以來台股連帶受到國際局勢拖累明顯回檔修正，令投資人無所適從，不過值得慶幸的是，從存股的角度來看，指數近期的跌勢卻也創造出新的契機，因這只是加速顯示低廉的投資成本，等待好的投資時機遠比選股來得重要，值此之際正是布局台股高息ETF的大好機會。

能為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業，是很重要的一環，00919追蹤的指數成分股定期於每年的5月以及12月成分股審核，股利政策全數公布後，高息股較易受到資金青睞，股價更易受到拉抬，可達到息利雙收的效益。此外，00919ETF有收益平準金機制，並且採季配息，也是台灣首檔EPS選股的高息ETF，滿足投資人打造穩定現金流的需求，更是最新一代的、進化版的高息ETF，適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，今年來台股表現落後整體新興市場，表明大部份利空已被市場消化，且現階段外資持股偏低、散戶佔大盤成交比重大幅低於2020年3月新冠疫情爆發時，籌碼歷經沈澱，未來一旦歐美通膨未再竄升，預期央行積極升息的態度也將軟化，屆時更易受到資金拉抬，對存股族而言效益更是加倍。

統計過去30年數據顯示，加權指數先後經歷亞洲金融風暴、科技泡沫、911事件、金融海嘯及新冠疫情等重大事件引起股災，但仍有22個年度上漲，亦即台股長期呈現多頭趨勢，其中兼顧企業獲利成長性的高息股更有亮眼的表現，因此以存股的觀點出發，若在跌深的此時進場布局，獲得的潛在收益預期將更大。