聖暉*（5536）4日公布第三季合併營收為83.4億元、稅後純益6.4億元，分別年增66％、96％，單季EPS達5.57元，改寫歷年單季新高！前三季合併營收達202.4億元、稅後純益13.6億元，EPS達11.86元，已賺贏去年全年獲利水準！今日董事會決議通過，上半年每股擬配發3.5元現金股利。

聖暉*今日收盤價95.80元，上漲了2.2元，漲幅2.35％。

由於聖暉*完成股票面額變更至新台幣5元，對外發行股數倍增，調整計算第三季及前三季EPS分別為5.57元、11.86元；若以每股面額10元股數計算，第三季及前三季EPS分別約為11.14元及23.72元。

聖暉*表示，集團積極強化整合機電、無塵室工程、TURNKEY服務及高科技製程設備等核心技能，以全方位機電專案統包工程服務定位，擴大多元產業、多區域業務布局，在近年各產業廠務擴建整體規模、金額朝向大型化發展下，更有效展現集團整體策略效益。

以第三季台灣、大陸、其他（含東南亞）營收比重分別為59％、36％、5％；其中，受惠半導體、高科技電子等產業客戶持續推進擴建計畫，帶動第三季台灣及大陸地區銷售分別年增116％、30％，創造整體營運保持強勁成長力道。

聖暉*指出，受惠整體專案工程訂單認列站穩高檔水準，並持續深化精實原物料採購成本、大小型專案人力良好管理及費用管控得宜，以精進整體營運獲利能力，第三季整體毛利率、營業利益率分別為16％、11％。

聖暉*今年起改採每半年配息一次，考量公司資本公積充沛且財務體質健全，經董事會決議通過上半年擬配發每股3.5元現金股利（以每股面額5元計算），現金股利配發率達56％；若換算每股面額10元計算，相當於配發7元現金股利。

展望第四季，目前聖暉*未完工的在建工程案量仍保持高水位，奠定集團中長期營運穩健成長前景；另一方面，集團持續積極擴大整體業務接單表現，同步優化業務接單結構，並因應全球綠色環保趨勢浪潮，深化開發各項綠色技術，提供客戶最佳環保節能方案，進一步墊高集團於整體市場競爭力，以期創造未來營運更上層樓。