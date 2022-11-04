民進黨新北市長候選人林佳龍今(4)日在新北市新莊的大眾廟前廣場，舉辦新莊總部成立音樂晚會，日前確診的林佳龍雖然目前已快篩陰性，但由於仍在自主健康管理所以無法出席，改以透過網路視訊的方式參加，蔡英文總統也第12度為林佳龍站台輔選；蔡英文表示，自己在2010年選新北市長時，得票超過百萬，希望新北市民也能支持林佳龍，讓他得票數也能破百萬。

林佳龍透過網路視訊致詞時，也細數自己所提出的政見，包括新建新北縱貫線捷運，串聯路網、加速推動都市更新，老舊危樓一坪換一坪、補助65歲長輩裝假牙、新建2萬戶社會住宅，實現居住正義，他也提到不管是恩恩案，還是受到警察誤認而被錯打的黃先生案，只要他當選，都會替他們平反，另外針對新泰塭仔圳、五股垃圾山整治而被趕走的企業，也會盤點工業區土地讓它們有新的地方蓋工廠。

蔡英文致詞時，先笑說自己是來謝票的，因為自己在新北市選過1次市長、3次總統，新北市民都給了很大的支持，其中新莊的得票率每次都很高，2020年總統競選連任的時候，全新北市的得票率是52.5％，但是新莊62％超高。

蔡英文也說，當年她在2010年選新北市長的時候，雖然最後落選，但那次是民進黨提出的候選人首度在新北市得票超過百萬，所以這次也要拜託大家，讓林佳龍的得票也超過百萬，更要超過自己當年的得票數。

她也盛讚林佳龍當過台中市長及交通部長，經歷、條件好，他對新北市的規劃很完整，提出的構想也很有格局、遠見，所以這一次讓林佳龍帶給新北市一個好的發展，而且林佳龍若當選會全心全意地的做市長，「絕對不會把新北當作跳板」，定會非常珍惜大家給他的機會。

蔡英文強調，這次選舉雖然是地方選舉，但全世界都在關注，所以要讓民進黨在這次選舉大勝，向世界展現台灣人保家衛國、捍衛民主自由的意志與決心，要讓全世界的人看見台灣人的信心。