香港女星王秀琳淡出幕前多年，近年轉投資餐飲界，成為「XO醬女王」，不過她依舊保養得宜，不僅保持少女外貌，連身材也是沒有走樣，令人驚艷不已，完全看不出已經41歲了。

模特兒出身的王秀琳，曾出過3張專輯，並出演過電影《賭俠2002》、電視劇《鍾無艷》、《我和殭屍有個約會》等影視作品，不過演藝事業平平，最為人所知的就是和郭富城的緋聞還有「非禮事件」。

王秀琳人美心善。(圖／翻攝自東網)

王秀琳2004年拍攝《我和殭屍有個約會III之永恆國度》時，控訴遭到同劇演員尹天照非禮，稱對方載她回家途中，強吻她還想把手伸進她衣服裡，她花了一陣子才成功逃脫，不過男方矢口否認並表示願意當面對質，痛斥王秀琳想藉他提高知名度，而女方雖然最後有報警，但警方不予起訴，事件不了了之。

但因為「非禮事件」讓兩人形象大傷，王秀琳之後漸漸淡出演藝圈轉而從商，投資餐飲界表現亮眼，而雖然她鮮少公開亮相，但仍保養得宜，平時也會去當義工，人美心善。去年她也曾上網路節目再次談及非禮事件經過，強調自己沒說謊，還稱男方在警局有6次非禮記錄。