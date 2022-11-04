高雄警方日前凌晨盤查闕男、盧女時，查獲海洛因、安非他命。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄日前60歲闕姓男子與32歲盧姓女子凌晨外出，因見巡邏警心虛想躲避，遭到警方起疑，起初兩人盤查時還假意配合，闕男趁隙將毒品向路旁丟棄規避查緝，仍遭員警發現，想逃時遭警方壓制在地逮捕，盧女見闕男遭逮，只好坦承兩人持有1包0.68克海洛因、4包5.88克安非他命。全案依《毒品危害防制條例》移送法辦。

保安大隊特勤中隊於2日凌晨1時35分許，巡邏行經三民區建國路與南台路口時，見到騎樓下闕男及盧女不停地徘徊，還想躲在柱子後面，於是員警上前詢問是否需要幫忙，但過程中兩人神色緊張、眼神詭異，於是員警對兩人進行盤查。

兩人一開始假意配合盤查，交付身分證給員警確認，但此時闕男卻將口袋內的毒品往一旁丟棄，想企圖想規避查緝，但還是遭一旁員警發現，於是員警詢問是丟什麼東西時，闕男心急之下想往一旁逃去，但遭到員警擋下，闕男再度強闖想脫困，與員警發生推擠衝突，但仍無濟於事，遭到員警壓制在地逮捕。

盧女見闕男被逮捕，坦承與闕男持有毒品海洛因及安非他命，經過警方清點後查獲0.68克海洛因、4包5.88克安非他命。全案依《毒品危害防制條例》移送高雄地檢署偵辦。

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