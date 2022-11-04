第一銀行9月底中小企業放款餘額逾9,000億元，續居本國銀行之冠，並且積極投入ESG（環境、社會、公司治理）永續發展，協助婦女、中高齡國民及離島居民發展微型企業，增加創業成功機會，截至9月底，「微型創業鳳凰貸款」共貸放809戶，貸放金額5億元，核貸率達94％。

另外，配合政府支持青年加入創業行列，第一銀行也推出「青年創業及啟動金貸款」，只要依法登記或立案未滿五年之事業，負責人年滿20～45歲之本國設有戶籍的國民，並於三年內受過政府認可之單位開辦創業輔導相關課程二十小時或取得二學分證明即符合資格，截至9月底，女性創業青創者共貸放2,338戶，貸放金額24億元。

ESG是全球潮流與企業發展趨勢，第一銀行落實性別平權已展現出相當的成果，全體員工女男比例約當是6比4，提供女性員工公平競爭的職場，徹底實踐「兩性平權」的理想，並致力營造女性創業及就業之友善且平等環境，截至9月底，辦理個人消費性貸款人數約2.3萬人，貸款金額1,166億元，其中，女性貸款人數及貸款金額比率分別為41％及43％。

第一銀行亦開發企業線上申貸平台「微企e時貸」，該平台因沒有營業時間限制，企業主24小時皆可透過線上平台完成貸款申請，流程簡便僅須3分鐘，滿足不擅與銀行互動的微企公司，實現普惠金融便捷貸款服務。

據金管會統計，截至9月底止，本國銀行中小企業放款餘額排名首位為第一銀行的9,052億元，今年前三季累計增加放款餘額388億元。

已連續第12年蟬聯中小企業放款第一名的第一銀行，長期致力於協助中小企業融資及財務規劃，提供全方位金融服務，從企業創業、成長、轉型、國際化等各階段，期許成為中小企業最佳金融後盾。