2022大溪工藝周登場，邀民眾走進百年工藝之都，體會傳統工藝之美。（蔡明亘攝）

桃園市大溪區木器產業擁有百年歷史，匯聚木工、鑿花、漆藝與裝飾等工藝師，累積豐富文化底蘊，桃園市立大溪木藝生態博物館辦理2022大溪工藝周，系列活動於10月31日至11月6日展開，規畫深入走訪工場、工藝市集挖寶、觀賞小提琴製琴工藝特展及DIY體驗等活動。今更舉辦台日國際交流座談會，分享工藝與地方創生經驗，一周豐富活動，邀民眾親近工藝。

木博館今下午於木家具館辦理國際工藝交流座談會，邀請日本栃木縣益子町「土祭」策畫人簑田理香及其團隊來台交流，實地走訪大溪工場，與在地職人、地方創生團體深入對話、交流經驗。木博館表示，益子町以益子燒陶器聞名，3年舉辦一次地方慶典土祭，結合陶、農、林3種產業，獲高度關注，也喚起民間對傳統工藝的重視，帶動地方傳統產業復甦。

木博館指出，近年國內外掀起「打開工場」風潮，大溪工藝周主要活動之一就是帶領民眾探訪工藝現場，活動邀請添富木業社、千祥打鐵店、得山坊、協大木器行與木博館工藝基地5家在地工場，於11月5、6日開放民眾踏訪，瞭解木、鐵、漆3種產業樣貌，透過職人解說與親自觀察，認識工藝品製程。

木博館提到，11月5至6日下午，木博館工藝基地廣場將舉辦工藝市集，嚴選大溪14位工藝創作者商品展售，還有7組國內外工藝品牌參與，另在街角館也推出各式工藝體驗課程，從木藝、陶藝到童玩，讓大家從手作體驗工藝之美。

木博館工藝交流館自11月1日至12月11日間，也推出木工藝協奏曲小提琴特展，邀請懷德居木師基地小提琴班老師蔡明晏及其6位學生參與展出，展場內也將呈現製作小提琴的工法流程及所需器具，讓民眾看見精美樂器背後的繁瑣製程。同時在藝師館也展出木職人在大溪神器妙藝展，介紹4位大溪木藝師設計製作的神轎、燈凸、斗燈及木雕神像等宗教器物，透過作品認識大溪職人故事。