根據《ETtoday民調雲》3日公布最新桃園市長候選人民調結果顯示，國民黨張善政43.6％、民進黨鄭運鵬33.6％，無黨籍鄭寶清5.7％、民眾黨賴香伶3.8％。前民進黨立委沈富雄認為，張善政比國民黨台北市長候選人蔣萬安更穩。

沈富雄4日在政論節目《少康戰情室》中表示，張善政比蔣萬安更穩，蔣萬安一定當選，張善政就沒有問題了。台北市是三腳督，絕對值都是30幾趴、20幾趴；還有桃園並沒有第三個強大的候選人，民調第三、第四的賴香伶和鄭寶清都是個位數，所以是藍綠兩大對決。因此把他們個別的支持度除以4個人加起來的支持度，張善政目前開票出來的百分比剛好是50％。他強調，一個候選人如果票可以開出50％，是很穩的。

沈富雄認為，張善政不會選舉、不會講話，因為前新竹市長林智堅的關係，這環境對他是有利的，但是他就是因為不會選舉，壓著好像不太動，現在他終於動起來了，而張善政動起來的原因，是因為國民黨在桃園地方整合成功。