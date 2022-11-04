愛人的身體不斷傳出臭味，究竟該怎麼處理？一名男網友崩潰表示，女友腳臭的味道堪比「死老鼠的腐爛味」，且不但拒絕就醫，還迷信偏方，以為靠自己就能根除臭味。文章曝光後，有網友驚呼「感覺隔著螢幕都能聞到味道」。

原PO在FB粉專《靠北女友2.0》發文表示，曾聽聞有人抱怨女友下體飄散異味，但女友的腳臭卻更讓他感到崩潰，且女友不願就醫治療，寧可相信偏方，氣得他忍不住破口大罵：「X的！跟死掉的老鼠腐爛味一樣」。

原PO說，女友的腳常常會有臭味，就連換了新鞋子、新襪子也沒有辦法改善，每次女友回家時，「沒聽到聲音就先聞到臭味」，更誇張的是，女友受邀參加閨密婚禮當伴娘，才剛脫鞋進房，立刻就被要求洗腳，讓原PO直說：「真是有夠丟臉」。

貼文一出，引起網友熱烈討論，「為什麼我隔著螢幕都覺得好像聞到味道了」、「該不會都是穿膠鞋、尼龍襪吧？材質不佳不透氣」、「我正在吃飯耶，看到這篇我都快吐了」、「愛他，就要愛他的臭」。

另外，也有許多好心的網友建議，可以先了解是不是單純的流腳汗，如果是霉菌感染勢必得去皮膚科檢查，「鞋子不可每天穿同一雙，襪子要穿吸濕排汗的材質，最好是每天兩雙替換」、「夏天去踩乾熱的沙灘，鞋子襪子全換掉」、「買除臭襪給他穿看看，有時是襪子的問題」。