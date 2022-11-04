桃園市新屋區頭洲里緊鄰中壢、楊梅與觀音3處行政區，屬於新的重劃區，近年來人口數快速成長，為提升居民生活品質，桃市府興建頭洲市民活動中心、日照中心與頭洲派出所，今舉辦聯合啟用典禮。桃園市長鄭文燦表示，此處提供日間托老服務，也能加強當地治安，讓居民有更好的集會休憩場所。

鄭文燦今出席頭洲市民活動中心、日照中心、頭洲派出所啟用典禮表示，頭洲人口快速成長，好市多賣場與中壢地政事務所陸續進駐，逐漸形成頭洲生活圈，市府編列預算，並向中央申請前瞻計畫補助，工程總經費約9542萬元，完成興建頭洲市民活動中心、日照中心及頭洲派出所，盼加強地方治安，提升在地居民生活品質。

鄭文燦說明，此案為2棟2層樓建物，其中頭洲派出所為獨棟建築，總樓地板面積約300坪，不僅交通便利，也能有效提升地方治安、預防犯罪；另棟建物1、2樓的樓地板面積各150坪，1樓由社會局規畫日間照顧中心，預計每天提供最多42名失能、失智長者照顧服務，2樓則是市民活動中心，提供社區居民休憩交流、室內外集會活動與表演空間。

鄭文燦也提到，頭洲市民活動中心對面的兒七公園將增設天幕與大草坪，目前已設計完成，區公所正辦理招標；另好市多斜對面的公二公園增設的共融式遊具也在上月完工；區公所也將在派出所與籃球場附近設置停車場，逐漸完善頭洲地區公共設施。