金主林秉文曾出面協調資深藝人澎恰恰2.4億債務，近日卻被檢警查出涉嫌從事地下匯兌、洗錢，新北地檢署近期指揮偵辦地下匯兌集團，查出地下匯兌成員與林男聯手，利用兩岸銀行帳戶或電子貨幣帳戶，在各地進行地下匯兌，經手金額至少27餘億元，檢方訊後諭知林男300萬交保，其餘6名被告聲押禁見獲准。

新北地檢署檢察官王涂芝11月2日指揮刑事局偵查第七大隊，兵分19路，前往地下匯兌組織成員住處，查扣現金4284萬、虛擬貨幣641萬2959顆USDT(折合約2.06億元）、手機、存摺等證物，並拘提12名被告到案。

檢方表示，該地下匯兌集團從事國內外匯兌業務，2019年至今，利用申辦的兩岸銀行帳戶或電子貨幣USDT帳戶，在台灣、大陸、菲律賓等地經營地下匯兌業務、洗錢，協助隱匿詐欺犯罪所得，並透過第三方支付、人頭公司為掩護，做台幣、人民幣、港幣、披索、美金等外幣匯兌業務，再從中賺取匯差及手續費牟利，涉犯銀行法、洗錢、詐欺等罪嫌。

據悉，該地下匯兌集團主嫌是杜韋蓁、郭哲敏，其中郭哲敏是藝人錢帥君丈夫，郭男目前已經潛逃出境，林秉文在本案是第三方支付「PG TALK必礦」業者，將部分資金轉成虛擬貨幣，因此不算主嫌，因此獲300萬交保。

檢方昨日訊後認為，被告犯罪嫌疑重大，有事實足認有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，且有事實足認為有逃亡之虞，因尚有追查釐清金流必要，因此聲押禁見杜女等6名被告獲准，林秉文300萬交保，其餘林姓、蔡姓、2名黃姓、鄭姓等5名被告則以20萬至100萬元交保候傳。