最新調查顯示，美國房價飆高和利率攀升讓房屋首購族比重跌至26％，創下41年新低紀錄，且首購族的年齡提高至36歲，為史上最老，顯示潛在買家越來越難實現購屋置產的人生里程碑。根據全美不動產經紀人協會（NAR）報告顯示，在今年6月止的一年，首購族僅占整體房屋買家的26％，大幅低於去年的34％，數據創下這項調查41年歷史以來最低。相較之下，過去十年首購族的比重約在30％至40％，2009年甚至高達50％。

此外，首購買家的年齡亦上揚，一般年齡為36歲，高於去年的33歲。而非首購買家的年齡也增加，由56歲提高至59歲，雙雙創下歷史新高紀錄。

報告指出，在房價躥升和房貸利率勁揚之際，買家的所得不增反減。首購族的家庭所得中位數降至7.1萬美元，低於前一年的8.65萬美元。非首購買家的所得中位數，也由11.25萬美元減少至9.6萬美元。

NAR的人口統計和行為分析副總裁勞茲（Jessica Lautz）指出，缺乏房屋負擔能力是阻礙首購族買房的一大關鍵。

勞茲表示，首購族不像非首購族有股票可付頭款，或是用現金買房，他們得為購屋存錢，同時還要面對房租、學貸、育兒和其他支出增加。此外，今年還有房價上漲和房貸利率攀升挑戰。

在本項研究涵蓋的期間，美國房價出現驚人漲勢，6月房屋中間價觸及頂峰41.38萬美元。在此同時，房屋庫存降至歷史低點，迫使買家出高價競購心儀的房地產。

根據房貸巨頭房地美（Freddie Mac）數據，房貸利率在4月跨越5％大關，聯準會（Fed）激進升息推動房貸利率不斷走高，10月稍晚升破7％，此為20年來首見。截至3日止的當周，30年期固定房貸利率微降至6.95％。

在美國買房越來越來難，勞茲指出，研究顯示首購族面臨困難的抉擇，得在屋齡、屋況、地點和房屋大小之間做取捨。