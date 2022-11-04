4日市場不斷傳出大陸政府擬鬆綁疫情防控政策的消息，晚間再傳出，大陸可能很快將入境旅客的隔離時間要求，從目前的10日縮短至7或8天。在消息激勵下，那斯達克金龍中國指數4日晚間開高6％。

新浪財經報導，在利多消息激勵下，那斯達克金龍中國指數4日晚間開盤即大漲6％，成分股金融壹賬通漲超24.5％，B站漲16.7％，小鵬汽車漲16.6％，理想汽車漲12.8％，蔚來汽車漲10.3％，貝殼也漲10.3％。

4日上午，陸港股匯氣勢如虹，再度上演11月1日的暴漲行情。大陸A股放量大漲，收報3,070.80點，漲2.43％，成交額時隔1個交易日再次突破人民幣（下同）1兆元。其中，代表外資的北向資金淨買入近100億元。

港股漲勢更為兇悍，在網科股、地產股連袂帶動下，恒生指數盤中一度噴漲1,173點至16,513點，最終收漲5.36％，報16,161.14點，恒生科技指數更大漲7.54％。其中，小鵬汽車大漲逾24％，蔚來漲逾20％，阿里巴巴漲11％，騰訊漲逾7％。總計恒指本周累計上漲8.73％，創11年以來最大單周漲幅；恒生科指更大漲15.63％。