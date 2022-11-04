美國勞工部周五公布10月就業報告，失業率雖攀升至3.7％，但非農就業人口大增逾26萬，且薪資年增幅仍達4.7％，高於市場預期，顯示就業市場成長力道猶強，通膨維持高壓。

儘管就業成長意外強勁，但市場認為失業率上揚或為就業市場降溫的訊號，美股早盤跳空開高，道瓊工業指數大漲逾300點或1％，來到32,330點，標普5百勁揚1.4％，科技股雲集的那斯達克更強彈1.6％。勞工部指出，上個月非農就業人口總共大增26.1萬，遠高於市場預期的20.5萬。此外，8月份就業成長雖下修至29.2萬，但9月份就業增長則上修至31.5萬，調高5.2萬。

失業率雖上升至3.7％，高於市場預期的3.5％，但還是在歷史低檔。勞動參與率降至62.2％，較前一個月下滑0.1個百分點。10月平均時薪較去年同期大增4.7％，較9月上揚0.4％，同樣高於市場預期的月增0.3％，凸顯薪資端仍然對整體通膨帶來上壓。

醫療保健部門的就業成長最強，單月增加5.3萬人，專業與技術服務業成長4.3萬，製造部門也增加3.2萬。

休閒觀光業雖然也增加3.5萬，但就業成長力道較2021年已大為放緩，該產業就業人口去年每月平均增加19.6萬，今年迄今每月增數則縮至7.8萬。

由於邁入年終銷售旺季，零售業就業人口小增7,200人，躉售貿易增加1.5萬，運輸與倉儲成長8,000人。

為壓制通膨，聯準會（Fed）周三才宣布再度升息3碼，為連續四個決策會期都升3碼，基準利率目前已來到3.75至4％的區間。

Fed主席鮑爾周三還特別點名就業市場「過熱」，並表示當前薪資成長率「遠高於」Fed設定的2％通膨目標。

瑞銀財富管理公司多資產策略師甘內希（Kiran Ganesh）表示，「如果就業成長比預期強勁，市場恐不會視為利多，因為這可能會增加Fed進一步升息的壓力。換句話說，就業成長強勁可能會是個利空。」