文化部指導、國立彰化生活美學館主辦「第29屆全國績優文化志工」表揚典禮，今（4）日於公務人力發展中心舉行，匯聚來自全臺超過50個文化運用單位，共逾百名獲個人獎及團隊獎的績優文化志工，由文化部政務次長蕭宗煌、國立彰化生活美學館長尹彙武，以及評審委員代表第一社會福利基金會榮譽董事長柴松林、國立科學工藝博物館前館長陳訓祥、高雄市立圖書館書香推手文化志工大隊隊長蔡翠芳等頒發獎項，表彰志工們多年來的奉獻。

文化部政務次長蕭宗煌代表部長李永得向台灣380個文化志工團隊、近3萬個志工表達最高的敬意與謝意，感謝志工將自己的專業、熱情及人生精華的歷練分享予社會，尤其3年的疫情期間，仍堅持不懈站在文化機構的最前線，面對疫情、面對群眾。蕭宗煌指出，今年的表揚很不一樣，因為特別請文化機構的首長親自到場，除了分享志工得獎喜悅，給予最直接的鼓勵，更希望藉由典禮的傳播，讓台灣及世界看見有一群志工，無時無刻的用生命奉獻給社會、國家。期盼以最大的志工能量，讓社會理解支持志工業務的推展，是最有價值的投資。

國立彰化生活美學館表示，得獎志工經由各運用單位的審核推薦，再由評審委員經過初審、複審、面訪、決審等階段，從中評審出10位金質獎、20位銀質獎、50位銅質獎及5組團隊獎。

在眾多獲獎志工及團隊中，金質獎志工溫玉卿在花蓮縣文化局擔任志工已經33年，值勤時數超過1萬小時，服務態度熱情、親切、貼心，關懷夥伴，努力充實藝文涵養服務導覽解說，是個認真又快樂的文化志工。2年前她遇車禍腳骨斷裂的當下第一個念頭只想到：「不能去當志工怎麼辦。」腳傷復原後仍會隱隱作痛，但她仍積極服務，她表示：「助人的快樂能量就像止痛藥。」

銀質獎志工徐式彰從工商界退休後加入國立台灣歷史博物館的第一屆志工，參與博物館籌備、掛牌到正式營運，本來覺得自己歷史、地理成績不好，進入博物館接觸台灣史之後，現在對於台灣歷史已經如數家珍，能夠信手掂來、時空對應、活靈活現導覽解說精彩的故事；銅質獎志工祁俞於國立台灣美術館從事文化志工服務，透過互動式導覽、創新的視覺體驗，帶領偏鄉小朋友以不同的感官認識並體驗藝術品，豐富偏鄉學童的藝術參與經驗，並協助培訓種子老師到國中小學各校宣導。

本屆團隊獎獲獎5組，包括宜蘭縣政府文化局文化資產保育志工隊、國立中正紀念堂管理處志工隊、國立台灣美術館志工隊、國立臺灣博物館志工服務隊、臺中市大墩文化中心志工隊。其中國立臺灣博物館志工隊，組織編組以「部落」為名，幹部則為「部落長老」為名，獨具特色；設有導覽種子講師制度，遴選解說經驗豐富資深志工，由志工帶領志工培育；建立「恆星志工」制，體恤滿懷服務熱忱但年長或健康有顧慮的志工夥伴，不受年度固定服勤時數規範，展現團隊大家庭的溫馨體貼；此外，也培訓多語導覽志工，並提供失智者導覽及活動，擴展各類型觀眾參觀博物館便利性。

這屆典禮邀請知名書法家蕭世瓊題字，大師書法特色方筆寓圓、筆 鋒多面，「全國績優文化志工表揚典禮」題字沈穩隆重；團隊獎獎座設計邀請台灣工藝之家著名陶藝家謝嘉亨，融合台灣鐵道文化及閃光釉的個人創作特色，獎座以火車頭為造型，以「引領向前」為創作命題，象徵文化志工團隊猶如火車頭，引領文化一路向前。