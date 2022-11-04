品冠4日出席活動。他正忙籌備在12月3日於北流舉辦「不如我們今天見」巡迴演唱會，昨在台上驚喜預告將邀來李宗盛、周華健擔任演唱會嘉賓，更模仿李宗盛、周華健的獨特唱腔，感激2人大力相挺，「李宗盛是我的恩師、周華健是偶像。」

他提到，因為演唱會受到疫情影響延期，李宗盛、周華健仍排開其他行程來助陣，「大哥原本11月底飛加拿大找女兒，特別把行程往後延一個禮拜才飛」。他與李宗盛、周華健相識多年，已3年多沒有見到2人，這次能一起合作對唱，心情興奮期待。他爆料李宗盛當年是歌壇「魔鬼製作人」，李過去曾替品冠配唱〈註定〉花7天才順利完成，「大哥在配唱很講求細膩度，唱歌就是說話的延伸，那段時間的磨練是現在重要養分」。

品冠邀來同門師弟T.L藍子庭、從選秀節目《原子少年》脫穎而出的「AcQUA源少年」隊長黃莑茗對唱改編版〈不如我們今天見〉，他大讚藍子庭Rap、黃莑茗的吉他表現優異，更向黃莑茗自薦想加入團體，自虧：「我現在是原子壯年。」

他就讀國小的女兒也是AcQUA源少年的粉絲，日前看到新歌MV，女兒直誇「好帥」，會想跟師弟一起唱跳？他苦笑說：「我還是唱歌就好，不過我跳舞是滿有『笑』果。」