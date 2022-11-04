基隆人通勤的必經要道之一、國道一號高速公路汐止路段2日晚間臨時坍方，造成國道一號南下封閉。民進黨基隆市長候選人蔡適應4日前往搶修現場，關心現場工程進度。蔡適應表示，感謝現場徹夜搶通的工程人員，而與國有地接壤的私人土地，也將會是我們檢視水保和災害防範的監控區域。他也呼籲，用路人注意安全車距與速限。

蔡適應4日在臉書粉專貼文表示，他去國道一號土石崩落處，了解高公局今（4日）晨六點國道內側車道搶通的措施，還有工地和車道間的安全防護，目前車道已經開始運作，速限60公里，請各位用路人經過時，注意速度與保持安全車距。

蔡適應接著表示，感謝現場徹夜搶通的工程人員，現場的土方是從私人土地傾洩而下，並不是某些候選人所說沒有監控，國道高速公路局的檢討，會在現場土方清理完後，進行全面的通盤檢討，而與國有地接壤的私人土地，也將會是我們檢視水保和災害防範的監控區域。

網友留言表示，「感謝委員及辛苦的工程人員！大家行車還是要小心安全」、「感謝徹夜工作人員，您們辛苦了」、「基隆有你真好」、「 這兩天汐止塞到爆，終於可以解決了」。