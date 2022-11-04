國民黨屏東縣長候選人蘇清泉4日在臉書表示，漢子侯友宜來屏東挺傻子蘇清泉，一起為大家拚好日子！

網友留言表示，「國民黨屏東縣長參選人蘇清泉一直默默做事與服務，縣民第一優先！拜託屏東縣民於11月26日集中選票，關鍵時刻神聖一票給予肯定蘇清泉當選縣長！」「高票當選」、「蘇清泉院長加油！」「感謝侯友宜市長到屏東幫忙輔選！」「中間選民一定要去投票」、「唯一支持2號蘇清泉」！