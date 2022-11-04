不滿前行政院長張善政因質疑女兒蘇巧純「二三設計」承作桃園市立圖書館多媒體軟體執行計畫標案，批自己是最大門神，行政院蘇貞昌4日反批張才是為了賣假藥、詐欺的黨做門神。中廣董事長趙少康今揶揄，也許是蘇貞昌覺得自己選後就會下台，就比較肆無忌憚，講話比較大聲。

趙少康說，蘇巧純案爭議關鍵，不是蘇巧純有無參與政府標案，而是有無拿政府的錢，這件事狡辯也沒用，蘇貞昌是全國最高行政首長，應好好解釋，不能只說女兒沒有自己投標，是下游包商委託就想自清，但最後還是拿了2495萬元政府的錢。