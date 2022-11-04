新竹市長選舉，戰況激烈。國民黨候選人林耕仁猛攻民眾黨候選人高虹安，爆料高虹安男友有詐領助理費的嫌疑；而高反擊「林耕仁幾乎沒有當選機率」。令人意外的是，根據《TPOC台灣議題研究中心》分析，高虹安的支持度維持在39.2至39.3％間，仍是第一名。
《TPOC台灣議題研究中心》透過QuickseeK快析輿情資料庫分析發現，林耕仁舉行記者會公布高虹安有詐領助理費的嫌疑後，高虹安的網路聲量從10月31日開始連續4天上漲，11月4日創下近期聲量高峰，單日聲量44586則。不過仍不到今年9月美國博士學位爭議期間，單日聲量高峰一度達到11.2萬則的4成。
根據網路數據顯示，藍營側翼對於「正藍軍」的林耕仁砲打高虹安的反應冷淡，調查期間僅有不到8篇相關文章，平均一則貼文的互動數，只有少少的151次。從數據可見，林耕仁打高虹安，恐怕只是助長綠營的氣勢，為民進黨在新竹市的選情增添柴火，看來藍粉並不埋單。
根據《TPOC台灣議題研究中心》選舉預測數據，高虹安被爆出疑似詐領助理費的爭議後，支持度仍維持在39.2至39.3％，仍是第一名；沈慧虹的支持度則從35.6％增加至36.1％；林耕仁支持度反而從25.1％微降至24.8％，並沒有出現起色。因此這波操作結果恐怕只是爽到沈慧虹。
文章來源：《TPOC台灣議題研究中心》網站
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