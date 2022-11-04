「1111生活共好行動」11月5日、6日兩天在台中秋紅谷舉辦「共好市集」，匯集各種特色風格市集，也包括各式各樣精彩活動。如「公益+1餐桌」、「遇見真人圖書館」、「小小露營」、「好物永續義賣」、KPOP街舞表演等。

「1111生活共好行動」由創集團主辦，台中市經濟發展局、心之谷永續教育園區、2022－2023年度國際扶輪3461地區、台中市金融主管經理人協會及TWMC台灣數學科學圈學生會聯合舉辦共好市集活動，邀請台中在地好識集市集共襄盛舉，帶來手作文青甜點、文創職人、DIY手作、特色小農、餐車團隊，豐富美味，還有台中各高中街舞菁英，組團展演最流行的K-POP舞蹈。

其中的公益對象雙躍關懷成長協會，邀請偏鄉青年設計「小小露營」活動，現場將教學紮營技巧、認識陷阱，同時體驗原民文化服裝，以及教唱布農族歌曲，讓城市孩童感受台灣最獨特、也最值得保存的原住民文化。

另一個公益對象就是弘道老人福利基金會，安排不老魔術師、不老童玩師現場將教學變魔術、製作童玩；「公益+1餐桌」既做公益好事，也感受在地食材與土地的連結，以行動永續環境共好。

「1111生活共好行動」選在11月份展開各式公益募款行動，是一場另類的購物節，民眾不僅能從消費中得到滿足和慰藉，還能同時做公益。

這場「共好市集-好物永續」活動正在募集各界從未使用的高品質物品，將好物傳遞給下一個愛物者手上。民眾可在共好市集裡，不但能有血拚樂趣，還能將這筆義買捐款給弘道老人福利基金會幫助獨居老人，也是環境永續共好的另一個具體行動。